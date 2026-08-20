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Коммерческая недвижимость в Костшине, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 49 м² в Костшин, Польша
Коммерческое помещение 49 м²
Костшин, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Рекомендую недорогую квартиру, в тихом тихом районе, дающую возможность оформить собственную…
$80 818
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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