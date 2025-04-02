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Земельные участки в Курник, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Курник, Польша
Участок земли
Курник, Польша
Площадь 3 080 м²
Рекомендую участок с возможностью получения строительных условий при служебной деятельности.…
$262,189
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Etalon Estate Group
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Участок земли в Курник, Польша
Участок земли
Курник, Польша
Площадь 7 262 м²
Я рекомендую земельный участок площадью 7262 м2, расположенный в Корнике. В районе жилой дом…
$191,152
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Realting.com
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