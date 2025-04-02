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Коммерческая недвижимость в Курник, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 95 м² в Курник, Польша
Коммерческое помещение 95 м²
Курник, Польша
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Внимание ниже цены!!! Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи квартиры без аренды
$153,013
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Агентство
Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов