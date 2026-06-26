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Дома с гаражом в Констанцине-Езёрнах, Польша

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1 объект найдено
Дом 9 комнат в Констанцин-Езёрна, Польша
Дом 9 комнат
Констанцин-Езёрна, Польша
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс Gaia Park – место, где ритм задает природа. Констанцин-Езioрнa – рай для люб…
$1,07 млн
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