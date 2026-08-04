Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Колушки
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Колушках, Польша

;
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 6 комнат в Колушки, Польша
Студия 6 комнат
Колушки, Польша
Число комнат 6
Площадь 75 м²
Ищете безопасные капиталовложения, которые генерируют высокую, стабильную прибыль с первого …
$152,464
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти