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Дома в Кольский повят, Польша

2 объекта найдено
Дом в Коло, Польша
Дом
Коло, Польша
Площадь 219 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением продажи необычного дома, который сочетает в себе …
$515,336
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Домбе, Польша
Дом
Домбе, Польша
Площадь 200 м²
Дом на продажу. Потенциал под ведомством. например: ветеринарная медицина, групповая комната…
$100,593
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Кольский повят, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов