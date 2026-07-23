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Жилье в Клецко, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Клецко, Польша
Квартира 2 комнаты
Клецко, Польша
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Ищете удобную квартиру для себя или определенную инвестицию? Это предложение оправдает ваши …
$80,365
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Квартира в Клецко, Польша
Квартира
Клецко, Польша
Площадь 8 500 м²
Продается земельный участок площадью 8500 м2, расположенный в Клеке (графство Гнезно), охвач…
$764,131
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
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Realting.com
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