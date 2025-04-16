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Коммерческая недвижимость в Калишском повяте, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 174 м² в Posrednik, Польша
Коммерческое помещение 174 м²
Posrednik, Польша
Площадь 174 м²
Я рад представить вам уникальную жилую недвижимость недалеко от Калиша!
$224,102
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Etalon Estate Group
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов