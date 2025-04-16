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Квартиры в Калишском повяте, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Szczytniki, Польша
Квартира 6 комнат
Szczytniki, Польша
Число комнат 6
Площадь 129 м²
Это очаровательное место имеет все удобства, характерные для деревни в пригороде крупного ме…
$198,173
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Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Szczytniki, Польша
Квартира 4 комнаты
Szczytniki, Польша
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением апартаментов в частном здании в Щитниках под Познанью.
$170,575
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Piskory, Польша
Квартира
Piskory, Польша
Площадь 2 605 м²
Продажа земельных участков с выданными строительными условиями в поселке Пискоры, муниципали…
$36,778
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
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Параметры недвижимости в Калишском повяте, Польша

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