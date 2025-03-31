Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Енджеювский повят
  4. Земельные участки

Земельные участки в Енджеювский повят, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Wrzesnia, Польша
Участок земли
Wrzesnia, Польша
Площадь 78 861 м²
Продажа участка для производства в сентябре, очередь Чочичко и Жерники Недвижимость состоит …
$3,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов