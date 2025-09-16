Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Енджеювский повят
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Енджеювском повяте, Польша

1 объект найдено
Вилла 17 комнат в Сендзишув, Польша
Вилла 17 комнат
Сендзишув, Польша
Число комнат 17
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
For sale a two-story service and residential building with a plot of 1800 m2 in Sędziszów in…
$643,114
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Енджеювском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти