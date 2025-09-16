Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Енджеювский повят
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Енджеювском повяте, Польша

2 объекта найдено
Дом в Przylek, Польша
Дом
Przylek, Польша
Площадь 18 973 м²
Дзиэль 🙂
$395,752
Оставить заявку
Вилла 17 комнат в Сендзишув, Польша
Вилла 17 комнат
Сендзишув, Польша
Число комнат 17
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
For sale a two-story service and residential building with a plot of 1800 m2 in Sędziszów in…
$643,114
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Енджеювском повяте, Польша

с гаражом
Недорогая
Элитная
