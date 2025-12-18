Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Ясленский повят
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Ясленский повят, Польша

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Czelusnica, Польша
Дом 9 комнат
Czelusnica, Польша
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 3
Исключительная инвестиционная возможность — два полностью меблированных дома с бизнес-потенц…
$919,822
Частный продавец
Языки общения
English, Polski
Параметры недвижимости в Ясленский повят, Польша

Недорогая
Элитная
