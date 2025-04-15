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Жильё в Грыфицком повяте, Польша

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Konarzewo, Польша
Дом
Konarzewo, Польша
Площадь 704 м²
704 м2 в Конаржеве, муниципалитет Допиево
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Вилла 4 комнаты в Pobierowo, Польша
Вилла 4 комнаты
Pobierowo, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Резиденция общей полезной площадью 340 м2 плюс террасы площадью 160 м2 с гаражом площадью 40…
$6,74 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 10 комнат в Pobierowo, Польша
Вилла 10 комнат
Pobierowo, Польша
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 487 м²
Этаж 2/1
Представьте себе утро, когда солнечные лучи проникают сквозь панорамные окна и отражаются в …
$2,54 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Грыфицком повяте, Польша

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