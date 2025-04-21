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Дома в Груецком повяте, Польша

2 объекта найдено
Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 150 м²
Новый дом, посвященный 2024 году. Это рядом с лесом. Участок расположен на второй линии стро…
$611,339
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дуплекс 4 комнаты в Gluchow, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 3 СЕГМЕНТА - 5 мин от ГроецаПРИГЛАШАЕМ - начинаем тесную инвестицию - все…
$142,073
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Параметры недвижимости в Груецком повяте, Польша

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