  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Гродзиск-Мазовецкий
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Гродзиске-Мазовецком, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 300 м² в Гродзиск-Мазовецкий, Польша
Коммерческое помещение 300 м²
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
Площадь 300 м²
Этаж 1
Готовый к работе автосервис / промышленное помещение – в аренду Цена: 15 000 PLN (50 PLN/м²)…
$4,072
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
