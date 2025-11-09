Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Гродзиский повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Гродзиском повяте, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 160 м² в Chrzanow Duzy, Польша
Коммерческое помещение 160 м²
Chrzanow Duzy, Польша
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Аренда современного офиса 160 м2 - Chrzanów Большой около Grodziska Mazowieckie.Мы предлагае…
Цена по запросу
