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Доходные дома в Гродзиском повяте, Польша

Доходный дом Удалить
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1 объект найдено
Доходный дом 2 160 м² в Chrzanow Duzy, Польша
Доходный дом 2 160 м²
Chrzanow Duzy, Польша
Число комнат 12
Площадь 2 160 м²
складское и логистическое пространство.Зал хранения A+ с офисами и зоной маневрирования – на…
Цена по запросу
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