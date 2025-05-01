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Виллы в Великопольском воеводстве, Польша

Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в gmina Wysoka, Польша
Вилла 8 комнат
gmina Wysoka, Польша
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 554 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,15 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

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