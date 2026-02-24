Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда производственных помещений в Великопольском воеводстве, Польша

1 объект найдено
Производство 12 000 м² в Рогозьно, Польша
Производство 12 000 м²
Рогозьно, Польша
Площадь 12 000 м²
АрендаПроизводственный завод - переработка фруктов и овощей,складские помещения (заморозки),…
Частный продавец
Языки общения
Polski
