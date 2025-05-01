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Продажа офисных помещений в Великопольском воеводстве, Польша

коммерческая недвижимость
22
магазины
8
1 объект найдено
Офис 526 м² в Познань, Польша
Офис 526 м²
Познань, Польша
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 526 м²
Мы рекомендуем офисное и коммерческое здание площадью 526,70 м2, расположенное в Познани на …
$330,641
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Fox Promotion S.C
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