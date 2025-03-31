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Квартиры в Гостыньский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Понец, Польша
Квартира
Понец, Польша
Площадь 295 м²
Представляю на продажу многоквартирный дом в центре города Пониека – на самой Рыночной площади
$176,229
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Grabianowo, Польша
Квартира 4 комнаты
Grabianowo, Польша
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Представляю вам просторную 4-комнатную квартиру на продажу в так называемом приватере, распо…
$82,990
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Гостыньский повят, Польша

Недорогая
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