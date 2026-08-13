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Жилье в Гожувском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Bialcz, Польша
Квартира 3 комнаты
Bialcz, Польша
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Для продажи: Двухуровневый сегмент апартаментов в Белце – идеальное место для отдыха и посто…
$53,407
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в Гожувском повяте, Польша

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