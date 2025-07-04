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Квартиры-студии в Metropolis GZM, Польша

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Катовице, Польша
Студия 1 комната
Катовице, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Доброе утро, привет!Михал Мартош, лучший агент по недвижимости EstateStreet Office в Польше …
$155,651
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Параметры недвижимости в Metropolis GZM, Польша

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