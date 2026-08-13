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Квартиры в Голдапском повяте, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Babki, Польша
Квартира
Babki, Польша
Площадь 103 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением дома на первом этаже в здании-близнеце, располож…
$268,108
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в Голдапском повяте, Польша

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