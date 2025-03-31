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Аренда недвижимости на сутки в gmina Sroda Wielkopolska, Польша

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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Варшава Targówek, ул. Miedza. Сдаётся 3-х комнатная квартира за 3800 злотых. КВАРТИРА С ПОЛН…
$939
в месяц
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/3
Сдаётся в аренду однокомнатная квартира площадью 28 м² в варшавской Woli, на улице Obozowej.…
$650
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Быстрый доступ к центру и близость к зелёным зонам. Это самый короткий способ описать эту кв…
$947
в месяц
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду безопасный дом с садом в тихом закрытом комплексе в Starym Imielinie. Предл…
$2,731
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Сдаётся просторная 3-комнатная квартира площадью 71 м², расположенная в престижном месте по …
$2,101
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
Сдаётся 2-комнатная квартира площадью около 54 м2 в Mokotowie. Это идеальное место для людей…
$568
в месяц
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Квартира 6 комнат в Варшава, Польша
Квартира 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Сдаётся просторная 6-комнатная квартира площадью 154 м² по адресу: ул. Nizinna, район Wesoła…
$1,678
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 3/4
Предлагаtv в аренду уникальную квартиру площадью 240 кв.м на ул. Chełmskiej 42/44, недалеко …
$1,957
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду квартира на границе районов Śródmieście и Mokotów, на улице Nabielaka. Рядо…
$653
в месяц
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 5/6
Приглашаем ознакомиться с предложением аренды однокомнатной квартиры-студии площадью 20 м². …
$872
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Высокий стандарт | Меблированная квартира | Рядом с парком | Парковочное место | Кондиционир…
$2,338
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Дом 4 комнаты в Пясечно, Польша
Дом 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду роскошный дом площадью 225 м² в Zalesie Dolny, недалеко от Варшавы, который…
$3,726
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