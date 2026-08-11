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Дома в gmina Pleszew, Польша

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1 объект найдено
Дом в Плешев, Польша
Дом
Плешев, Польша
Площадь 240 м²
Мы предлагаем на продажу уникальный частный дом, расположенный в самом сердце Плесжева, идеа…
$223,120
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Pleszew, Польша

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