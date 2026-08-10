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Дома в gmina Ostrow Wielkopolski, Польша

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1 объект найдено
Дом в Karski, Польша
Дом
Karski, Польша
Площадь 453 м²
Современный дом с крышей TarasAMIGreen | Современные технологии | Высокий стандарт | Большой…
$942,082
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Агентство
Zaitseva Estates
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Параметры недвижимости в gmina Ostrow Wielkopolski, Польша

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