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Жилье в gmina Czaplinek, Польша

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1 объект найдено
Дом в Milkowo, Польша
Дом
Milkowo, Польша
Площадь 160 м²
Продается просторный дом в Милкове – отличное расположение, высокое качество исполнения и ко…
$157,920
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Czaplinek, Польша

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