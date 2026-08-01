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Магазины в gmina Buk, Польша

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1 объект найдено
Магазин 1 966 м² в Niepruszewo, Польша
Магазин 1 966 м²
Niepruszewo, Польша
Площадь 1 966 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением продажи инвестиционной недвижимости, расположенно…
$1,47 млн
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Агентство
Zaitseva Estates
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