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Жильё в Глубчицкий повят, Польша

1 объект найдено
Дом в gmina Glubczyce, Польша
Дом
gmina Glubczyce, Польша
Площадь 1 201 м²
Уникальное предложение, близкое природе! Земельный участок площадью 1201 м2 с готовыми фунда…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Глубчицкий повят, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов