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Коммерческая недвижимость в Гловно, Польша

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Площадь 64 м²
Вы ищете место для своей семьи? Вы цените хорошее расположение и доступ к зеленым зонам?
$175,395
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 29 м²
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Продается коммерческое помещение 28,93 м² на первом этаже отреставрированного здания на ул. …
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OKEASK
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Коммерческое помещение 80 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 80 м²
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$387,471
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 624 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 624 м²
Варшава, Польша
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Площадь 624 м²
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Продается коммерческое здание, Варшава, Wola. Площадь 624 м2, участок 268 м2, земельно-ипоте…
$1,08 млн
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OKEASK
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Коммерческое помещение 43 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 43 м²
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Число комнат 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Продается просторное коммерческое помещение в центре Варшавы на улице Nowogrodzka. Площадь п…
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Коммерческое помещение 500 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 500 м²
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Площадь 500 м²
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$1,03 млн
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Магазин 1 003 м² в Польша
Магазин 1 003 м²
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Площадь 1 003 м²
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$410,719
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Коммерческое помещение 114 м²
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Площадь 114 м²
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Продается уникальное помещение в Strefę Soho, расположенное в самом сердце Soho Factory.  Эт…
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Коммерческое помещение 51 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 51 м²
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Продается двухкомнатная квартира с гаражом, включенным в стоимость - Targówek Bródno, ul. Юл…
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Коммерческое помещение 482 м²
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Продается помещение 31 м² в Варшаве, Śródmieście, на Al. Jana Pawła II.  Пространство идеаль…
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Коммерческое помещение в Bobrowo, Польша
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