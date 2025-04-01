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Земельные участки в Гданьский повят, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Rokitnica, Польша
Участок земли
Rokitnica, Польша
Площадь 1 673 м²
Я приглашаю вас купить строительный участок в Рокиетнице. Участок покрыт местным планом прос…
$116,622
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