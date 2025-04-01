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Квартиры в Гданьский повят, Польша

gmina Pruszcz Gdanski
6
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Wislinka, Польша
Квартира 2 комнаты
Wislinka, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Sol Marina строится в уникальном месте - на набережной реки Висла рядом с островом Собешево.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 30 комнат в Zukczyn, Польша
Квартира 30 комнат
Zukczyn, Польша
Число комнат 30
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 830 м²
Для продажи: жилое и коммерческое здание с функцией отеля.Недвижимость в отличном месте! Все…
$1,06 млн
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Fox Promotion S.C
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Квартира 5 комнат в Borzecin, Польша
Квартира 5 комнат
Borzecin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Для продажи: Отдельный дом в Арчишево - недалеко от Прушча Гданьского и всего в 20 минутах е…
$193,477
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Fox Promotion S.C
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Квартира 4 комнаты в Borkowo, Польша
Квартира 4 комнаты
Borkowo, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Представляем вам 4-комнатную квартиру в тихой южной части Гданьска.Его площадь составляет 68…
$205,207
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Fox Promotion S.C
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Квартира 6 комнат в Прущ-Гданьский, Польша
Квартира 6 комнат
Прущ-Гданьский, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 338 м²
For Sale: Two-Story Single-Family Home with Full Basement! Ground Floor: 3 rooms, a separate…
$167,904
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Wislinka, Польша
Квартира 2 комнаты
Wislinka, Польша
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Sol Marina строится в уникальном месте - на набережной реки Висла рядом с островом Собешево.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Wislinka, Польша
Квартира 2 комнаты
Wislinka, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Sol Marina строится в уникальном месте - на набережной реки Висла рядом с островом Собешево.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Прущ-Гданьский, Польша
Квартира 2 комнаты
Прущ-Гданьский, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Мы представляем предложение 2-комнатной квартиры на продажу в Прушч Гданьский - усадьба Młod…
$175,654
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Fox Promotion S.C
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Параметры недвижимости в Гданьский повят, Польша

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