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Жильё в Гданьском повяте, Польша

gmina Kolbudy
7
8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 30 комнат в Zukczyn, Польша
Квартира 30 комнат
Zukczyn, Польша
Число комнат 30
Количество спален 23
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 830 м²
Для продажи: жилое и коммерческое здание с функцией отеля.Недвижимость в отличном месте! Все…
$1,10 млн
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Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Закрыть
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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