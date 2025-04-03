Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Члухувский повят
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Члухувский повят, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 753 м² в Stara Brda, Польша
Коммерческое помещение 3 753 м²
Stara Brda, Польша
Площадь 3 753 м²
Добро пожаловать в мир возможностей! Продаётся прибыльный мебельный бизнес, расположенный на…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов