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Дома в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Польша

4 объекта найдено
Дом в Kuznica Czarnkowska, Польша
Дом
Kuznica Czarnkowska, Польша
Площадь 289 м²
Добро пожаловать в Кузницу Чарнковскую, живописную деревню на краю леса Нотека, На реке Рудница.
$232,466
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Etalon Estate Group
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Дом в Nowina, Польша
Дом
Nowina, Польша
Площадь 348 м²
Продается необычная недвижимость, расположенная среди лугов и лесов
$412,064
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Etalon Estate Group
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Дом в Кшиж-Велькопольский, Польша
Дом
Кшиж-Велькопольский, Польша
Площадь 240 м²
Современный дом в самом сердце Великопольского креста – готов к жизни!
$253,718
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Etalon Estate Group
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Дом в Lubasz, Польша
Дом
Lubasz, Польша
Площадь 96 м²
Вам нравится: Дом над Иисусом!!!
$129,321
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Польша

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