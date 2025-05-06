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Жильё в Чарнковско-Тшчанецком повяте, Польша

дома
3
4 объекта найдено
Дом в Кшиж-Велькопольский, Польша
Дом
Кшиж-Велькопольский, Польша
Площадь 240 м²
Современный дом в самом сердце Великопольского креста – готов к жизни!
$258,839
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Кшиж-Велькопольский, Польша
Квартира 2 комнаты
Кшиж-Велькопольский, Польша
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Продается 2-комнатная квартира в Великопольском кресте площадью 47,5 м2. Квартира для общего…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Lubasz, Польша
Дом
Lubasz, Польша
Площадь 96 м²
Вам нравится: Дом над Иисусом!!!
$131,931
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Kuznica Czarnkowska, Польша
Дом
Kuznica Czarnkowska, Польша
Площадь 289 м²
Добро пожаловать в Кузницу Чарнковскую, живописную деревню на краю леса Нотека, На реке Рудница.
$237,159
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Агентство
Etalon Estate Group
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Realting.com
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Параметры недвижимости в Чарнковско-Тшчанецком повяте, Польша

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