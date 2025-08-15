Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Колобжегском повяте, Польша

1 объект найдено
Дом 15 комнат в Grzybowo, Польша
Дом 15 комнат
Grzybowo, Польша
Число комнат 15
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Закройте глаза и представьте: вы просыпаетесь в доме своей мечты, где ваш утренний кофе вкус…
$800,030
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
