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Жильё в Хшанувский повят, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира в Хшанув, Польша
Квартира
Хшанув, Польша
Этаж 1/2
Описание объектаРусский ниже Помещение 116 м² – идеально подходит для адвокатской конторы, б…
Цена по запросу
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Квартира в Grojec, Польша
Квартира
Grojec, Польша
Описание собственности Wyjątkowa działka budowlao-rolna z do…
Цена по запросу
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Квартира в Хшанув, Польша
Квартира
Хшанув, Польша
Этаж 1/2
Описание недвижимости Коммерческое помещение площадью 116 м² — идеально подходит для юридиче…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Хшанувский повят, Польша

Недорогая
Элитная
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1111 голосов