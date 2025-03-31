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Земельные участки в Ходзеский повят, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Ходзеж, Польша
Участок земли
Ходзеж, Польша
Площадь 81 743 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением продажи участка обслуживания 8.1743ha в «Городе Ки…
$2,46 млн
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Etalon Estate Group
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