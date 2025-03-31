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Квартиры в Ходзеский повят, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ходзеж, Польша
Квартира 3 комнаты
Ходзеж, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Продается 3-комнатная квартира в Walkway. Недвижимость находится на 3-м этаже. Большим преим…
Цена по запросу
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Квартира в Rataje, Польша
Квартира
Rataje, Польша
Площадь 174 м²
Это место мечты для людей, которые любят активность. Прямо рядом с озером, перекрестные доро…
$362,565
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ходзеский повят, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов