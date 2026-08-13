Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Бытувский повят
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Бытувском повяте, Польша

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Toczen, Польша
Квартира
Toczen, Польша
Площадь 220 м²
Стильный дом в самом сердце леса – уникальный анклав мира, лесной домик или многое другое, с…
$496,299
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бытувском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти