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Земельные участки в Buk, Польша

3 объекта найдено
Участок земли в Бук, Польша
Участок земли
Бук, Польша
Площадь 26 460 м²
D Z I A L K A
$1,43 млн
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Buk, Польша
Участок земли
Buk, Польша
Площадь 3 458 м²
Для продажи я предлагаю инвестиционный участок общей площадью 3458 м2, расположенный в дерев…
$284,817
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Участок земли в Grzepnica, Польша
Участок земли
Grzepnica, Польша
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,26 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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