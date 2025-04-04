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Коттеджи в Бжеский повят, Польша

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Okocim, Польша
Коттедж 4 комнаты
Okocim, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
A plot of land for sale with an area of 1.03HA! On its premises there is a one-story house …
$104,502
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Параметры недвижимости в Бжеский повят, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов