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Дома в Бродницком повяте, Польша

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1 объект найдено
Дом в Бродница, Польша
Дом
Бродница, Польша
Площадь 100 м²
Дом для ремонта с большим участком 1100 м2 Бродница к. Мосина Потенциал для собственного устройства
$66,947
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в Бродницком повяте, Польша

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