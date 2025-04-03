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Дома в Белостокский повят, Польша

1 объект найдено
Дом в Niemczyn, Польша
Дом
Niemczyn, Польша
Площадь 110 м²
Продается отдельно стоящий дом с жилой площадью 110 м2, расположенный в тихой деревне в Нимч…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Белостокский повят, Польша

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