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Квартиры в Белостокский повят, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Grabowka, Польша
Квартира
Grabowka, Польша
Площадь 96 м²
Для семейной продажи 4-комнатный близнец, расположенный в Камиони недалеко от Корника. Недви…
$215,620
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Белостокский повят, Польша

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