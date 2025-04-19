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Жильё в Бендзинском повяте, Польша

Челядзь
3
7 объектов найдено
Квартира в Челядзь, Польша
Квартира
Челядзь, Польша
Opis nieruchomości Эксклюзивное предложение, только на EstateStreet. Полностью жилой дом с с…
Цена по запросу
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Квартира в Бендзин, Польша
Квартира
Бендзин, Польша
Opis nieruchomości Продается участок в центре города с большим потенциалом! РАСПОЛОЖЕНИЕ: Б…
Цена по запросу
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Квартира в Бендзин, Польша
Квартира
Бендзин, Польша
Количество этажей 2
Opis nieruchomości Продается дом с большим участком в очаровательном районе Лагиша, Бендзин.…
Цена по запросу
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Квартира в gmina Mierzecice, Польша
Квартира
gmina Mierzecice, Польша
Description of property INVESTMENT COMPLEX OF PLOTS Locatio…
Цена по запросу
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Квартира в Челядзь, Польша
Квартира
Челядзь, Польша
Opis nieruchomości Дом с множеством возможностей. Предложение только на EstateStreet! РАСПО…
Цена по запросу
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Квартира в gmina Mierzecice, Польша
Квартира
gmina Mierzecice, Польша
Описание недвижимости ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС УЧАСТКОВ Местоположение: BĘDZIN Łagisza ul. DĄ…
Цена по запросу
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Квартира в Челядзь, Польша
Квартира
Челядзь, Польша
Opis nieruchomości Эксклюзивное предложение, только на EstateStreet. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Czeladź,…
Цена по запросу
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