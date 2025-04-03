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Отели в Александрувский повят, Польша

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1 объект найдено
Hotel, spa, swimming pools, treatment в Ciechocinek, Польша
Hotel, spa, swimming pools, treatment
Ciechocinek, Польша
Число комнат 1200
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 6
HOTEL FOR SALE The complex is fully equipped, functioning, profitable, with NHF contracts f…
Цена по запросу
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